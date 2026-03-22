『アニサマ』第1弾出演アーティスト26組発表 今年は幕張メッセ！例年より1ヶ月早く7月開催
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（7月10日〜12日 幕張メッセ）の第1弾出演アーティスト26組が発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。
【写真】伊藤美来、小倉唯、ウマ娘…『アニサマ2026』出演アーティスト26組
7月10日の出演アーティストは、昨年に続き13回目の出演となるangela、11回目の内田真礼、9回目の蒼井翔太、同じく9回目のfripSideをはじめ、岡咲美保、MADKID、岸田教団&THE明星ロケッツ、そして東山奈央が2年ぶり7回目、RAISE A SUILENが4年ぶり4回目の出演を果たす。
7月11日の出演アーティストは、アニサマ最多出演回数を誇るGRANRODEOが昨年に続き17回目、14回連続出演となる鈴木このみ、11回連続出演となるTrySail、11回目の出演となる小倉唯、さらには伊藤美来、石原夏織、MYTH & ROIDと続き、ソロアーティストとして初出演となる佐々木李子、そしてA3!がアニサマ初出演。
7月12日の出演アーティストは、昨年に続き9回目となるオーイシマサヨシ、7回目のReoNa、同じく7回目のスフィアをはじめ、愛美、仲村宗悟、芹澤優 feat. MOTSU、そしてCHiCO with HoneyWorksが4年ぶり2回目、さらにはウマ娘 プリティーダービーが4年ぶり3回目の出走を果たす。
「アニサマ2025」ブルーレイは3月25日発売。ブルーレイ購入者限定となる「アニサマ2026」チケット最速先行抽選予約も同日の3月25日より受付開始となる。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演アーティスト：
蒼井翔太/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団&THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/RAISE A SUILEN 他
■7月12日(土)出演アーティスト：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/MYTH & ROID 他
■7月13日(日)出演アーティスト：
愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/ReoNa 他
【写真】伊藤美来、小倉唯、ウマ娘…『アニサマ2026』出演アーティスト26組
7月10日の出演アーティストは、昨年に続き13回目の出演となるangela、11回目の内田真礼、9回目の蒼井翔太、同じく9回目のfripSideをはじめ、岡咲美保、MADKID、岸田教団&THE明星ロケッツ、そして東山奈央が2年ぶり7回目、RAISE A SUILENが4年ぶり4回目の出演を果たす。
7月12日の出演アーティストは、昨年に続き9回目となるオーイシマサヨシ、7回目のReoNa、同じく7回目のスフィアをはじめ、愛美、仲村宗悟、芹澤優 feat. MOTSU、そしてCHiCO with HoneyWorksが4年ぶり2回目、さらにはウマ娘 プリティーダービーが4年ぶり3回目の出走を果たす。
「アニサマ2025」ブルーレイは3月25日発売。ブルーレイ購入者限定となる「アニサマ2026」チケット最速先行抽選予約も同日の3月25日より受付開始となる。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演アーティスト：
蒼井翔太/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団&THE明星ロケッツ/東山奈央/fripSide/MADKID/RAISE A SUILEN 他
■7月12日(土)出演アーティスト：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/MYTH & ROID 他
■7月13日(日)出演アーティスト：
愛美/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/ReoNa 他
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