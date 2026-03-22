その軽やかな身のこなしに魅了された高校野球ファンも多いのではないだろうか。2025年11月。各地区の優勝チームが集う晩秋の神宮で、九州国際大付（福岡）の遊撃手・吉田秀成（よしだ・しゅうせい／新２年）が突出した才能を見せつけた。九州国際大付の遊撃手・吉田秀成photo by Katsuharu Uchida【１年夏から正遊撃手として活躍】広い守備範囲、柔らかなグラブさばき、そして安定した送球。一連の動きに無駄がない。３番を