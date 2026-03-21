BTSが21日、韓国・ソウルの光化門広場で復帰フリーライブ「BTSTHECOMEBACKLIVE―ARIRANG」を開催し、完全復活を果たした。3年半ぶりとなる7人でのパフォーマンスに、世界が熱狂した。民族衣装の人々の間から、横一列に並んだ黒いロック衣装の7人が姿を現し、RMが「こんにちはー！」とあいさつすると、悲鳴に似た歓声が上がった。RMは、19日に行われたリハーサルで足首を負傷。有痛性外脛骨および部分靭帯破裂と距骨挫傷