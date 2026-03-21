BTSが21日、韓国・ソウルの光化門広場で復帰フリーライブ「BTS THE COMEBACK LIVE―ARIRANG」を開催し、完全復活を果たした。3年半ぶりとなる7人でのパフォーマンスに、世界が熱狂した。

民族衣装の人々の間から、横一列に並んだ黒いロック衣装の7人が姿を現し、RMが「こんにちはー！」とあいさつすると、悲鳴に似た歓声が上がった。RMは、19日に行われたリハーサルで足首を負傷。有痛性外脛骨および部分靭帯破裂と距骨挫傷と診断され、20日はギプス姿でSNSの生配信に登場していたが、この日は立って登場し、ファンを驚かせた。RMは「戻ってきたよ」と報告し、SUGAは「韓国で最も歴史的な場所である光化門で公演できて光栄」と喜びを語った。

新曲「Body to Body」からスタートし、世界的ヒット曲「Butter」「Dynamite」など12曲を披露。「Butter」では、メンバーたちが飛び跳ね、和気あいあいとパフォーマンス。メンバーたちが、座って歌唱するRMを取り囲み、笑い合う場面もあった。「MIC Drop」では、「BTS！」とファンから熱いコールを受け、「Dynamite」では会場全体で大合唱が巻き起こった。最後の「Mikrokosmos」では、RMも立ち上がり、ファンに精一杯歌声を届けた。

20日に、メンバー全員の兵役終了後初となるアルバム「ARIRANG」を発売したBTS。販売開始10分でミリオンセラーを達成する大反響を呼んだ。本公演では「Body to Body」の他「Hooligan」「FYA」「SWIM」などを初披露。待ちわびていた新パフォーマンスで、会場は歓喜に沸いた。

1万5000人の警察が出動し、厳戒態勢で行われた本公演。国内外から多くの群衆が集まり、大声援を送った。開演前、メンバーは「長い時間を経て、7人そろって再びステージに立てることを嬉しく思います。そして、長い間変わることなく待っていてくださった皆さんに、心から感謝の気持ちを伝えたいです。ステージで直接その思いを届けられる瞬間を楽しみにしています」とコメント。公演は大成功に終わり、BTSの新たな章の幕開けを象徴する、歴史的な一夜となった。