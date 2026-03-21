大分市佐賀関で発生した大規模火災の被災地を支援しようと、トリニータの試合会場でチャリティーグッズの販売が行われました。 大分市のクラサスドーム大分で販売されたのは、関アジや関サバのイラストがデザインされた青いタオルマフラーです。このタオルマフラーは佐賀関で発生した大規模火災の被災地支援を目的にトリニータを運営する大分フットボールクラブが地元の小中学生らおよ