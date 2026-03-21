お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が20日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。推しのアイドルデュオ・DOMOTOの堂本剛（46）と共演し、涙する場面があった。この日は「脱力ホストクラブ」と題した企画が行われ、カリスマホスト役のすがちゃんが堂本を接客。すがちゃんは「俺のこと覚えてるかな？13年前の話なんだけど」と切り出し、堂本とのエピソードを語った。「昔