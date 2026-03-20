『Indeed R-1グランプリ2026』決勝（21日夜）を前に、カンテレ特番『お見送り芸人しんいちに、R-1への愛を問う30分』 が、きょう20日深夜1時25分〜1時55分に放送される（関西ローカル）。【場面カット多数】不穏…『お見送り芸人しんいちに、R-1への愛を問う30分』『R-1グランプリ2022』王者・お見送り芸人しんいちに、「R-1を愛していれば答えられて当たり前」のクイズを出題。全問正解すれば、決勝の優勝賞金と同じ500万円を