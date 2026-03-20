【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 1−2 京都サンガF.C.（3月18日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】ノールック高速反転シュート月間ベストゴール候補はほぼ確実と言っても過言ではない、衝撃の一発が飛び出した。元J1得点王が放った、規格外の「ノールック反転シュート」がファンを震撼させている。3月18日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第7節。V・ファーレン長崎はホームに京都サンガF.C.を