天皇陛下が風邪の症状のため、あす予定されている宮中祭祀のひとつ「春季皇霊祭」を欠席されると、宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと、陛下はきょう午前中から、せきの症状があり、来週、東北の被災地訪問を控えていることなどを考慮して、大事をとって出席を取りやめられるということです。天皇ご一家では、きのう、皇后さまが微熱やせきの症状で行事を欠席されていました。現在、皇后さまは平熱に戻りつつあり、少しずつ