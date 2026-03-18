電動キックボードで違反を繰り返した男性が「運転者講習」の受講命令を無視したとして、道路交通法違反（受講命令違反）容疑で書類送検された。電動キックボードの運転者が「受講命令違反」で書類送検されたのは全国で初となる。 男性は、信号無視や歩道走行など交通違反を繰り返した。警視庁は受講命令書を手渡したほか、男性に対し電話5回、はがき2通送り、再三受講を促していた。 電動キックボードはLUUPを