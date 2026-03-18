TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』が、TBSにて4月2日25時58分から放送開始されることが決定。あわせてメインビジュアルとメインPVが公開された。 参考：『攻殻機動隊』新作は原作を踏襲？新アニメ枠「火アニバル!!」を宮田俊哉らが語る 本作は、ボカロPとして「ヴィラン」「ギラギラ」などの楽曲を手がけ、小説家としても活動するてにをはが執筆し、りいちゅがイラストを担当する同名ミステリー小説