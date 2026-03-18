お笑いタレントの山田花子が17日、自身のアメブロを更新。「ロナウドちゃん」と呼ぶ次男が口腔外科で「過剰歯」の抜歯手術を受けたことを報告し、その姿に感銘を受けた様子をつづった。【映像】山田花子、お手製の“素朴弁当”を披露「今日はお休みなので ロナウドちゃんと口腔外科に行ってきました」と切り出した山田。次男には、前歯の歯茎の奥に「過剰歯」と呼ばれる不要な歯が2本あり、今後の歯列矯正の妨げになるため抜歯