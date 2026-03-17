【ニューデリー＝青木佐知子】中東のホルムズ海峡の安全確保が課題となる中、インド船籍のタンカー２隻が同海峡を通過し、印通信社ＡＮＩなどによると、１６日と１７日に印西部グジャラート州に到着した。印政府は、外相会談を行うなどしてイラン政府と交渉してきた。印政府の発表によると、２隻は液化石油ガスの輸送船で、１４日に海峡を通過した。このほか印船籍の船舶約２０隻がペルシャ湾に残っているという。スブラマニ