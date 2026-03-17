全力を出し切ったはずのステージ裏、自分自身の不甲斐なさに中条あやみ似と話題の練習生が号泣するシーンがあった。【映像】中条あやみ似のモデル美女3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。審査員から「努力して克服しようとする姿が印象的だった」と評価を受けたものの、控え室に戻ったERENA（土方エレナ・20歳）は耐えきれず壁に向かって泣き崩れた。ダンスコーチのプレスリー・タッカー氏が「Are