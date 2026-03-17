ブルワーズとオープン戦米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのオープン戦を行っている。調整段階ではあるものの、投手陣が崩壊。3失策もあり、7回までに19失点。9回にも5点を奪われ、大量24失点とまさかの展開になった。9-24で敗れている。まだまだ調整……とはいえ、心配になるほどの大量失点だ。この日ドジャースは剛腕グラスノーが先発。5回途中79球を投げ3安打3失点、6奪三振の内容だった。5回1