【モデルプレス＝2026/03/17】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が、池田模範堂「ムヒ」の湿疹・皮ふ炎治療薬「ムヒベタV液」のイメージキャラクターに就任した。【写真】神宮寺勇太、ハイブラコスメ纏い雰囲気一変◆神宮寺勇太、新イメージキャラクター就任数々の新しい挑戦をしてファンを魅了し続けている神宮寺。そんな新たな領域に踏み出すことを躊躇しない、男らしい格好良さも併せ持つ神宮寺を起用し、スマートでありな