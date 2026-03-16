政府は16日朝、石油製品の供給が滞らないよう民間企業に義務付ける石油の備蓄量を引き下げ「備蓄放出」を始めました。一方、県内では様々な業界で原油価格高騰の影響が出ています。熊本市東区のクリーニング工場。ドライクリーニングの溶剤やハンガー、服にかけるビニールなど石油製品は仕事に欠かせません。 ■ハクトウ・吉田豊代表取締役「物価高、人件費の高騰これに今回追い打ちをかけるような石油