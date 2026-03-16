俳優の本田望結さん（21）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なドレス姿を披露した。「もうすぐホワイトデーだね」本田さんは、「もうすぐホワイトデーだね」といい、真っ赤なドレス姿のショット3枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかな赤いドレスを着用。長袖と襟の部分は透け感のある素材になっている。1枚目の写真では、指輪をつけた手をあごに添えて、カメラへ視線を向けたショットを