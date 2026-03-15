6回に4番手で登板した伊藤も3ランを被弾と勢いを止められなかった（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れた。【動画】痛恨の被弾…伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを許した日本は過去大会ワーストとなる8強止まりで終了となった。先発の山本由伸が4回2失点で降板。打線は3回に一時同点となる佐藤輝明の適時