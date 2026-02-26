[3.14 ブンデスリーガ第26節 フランクフルト 1-0 ハイデンハイム]ブンデスリーガ第26節が14日に行われ、7位フランクフルトはホームで18位ハイデンハイムに1-0で勝利した。3試合ぶりにスタメン復帰したMF堂安律は攻撃で存在感を見せ、後半43分に途中交代。DF小杉啓太はベンチ外だった。フランクフルトがスコアを動かしたのは後半8分。変化をつけたFKからDFロビン・コッホが頭でつなぎ、FWアルノー・カリムエンドが右足のボレー