堂安律がスタメン復帰のフランクフルト、最下位ハイデンハイムに1-0勝利
[3.14 ブンデスリーガ第26節 フランクフルト 1-0 ハイデンハイム]
ブンデスリーガ第26節が14日に行われ、7位フランクフルトはホームで18位ハイデンハイムに1-0で勝利した。3試合ぶりにスタメン復帰したMF堂安律は攻撃で存在感を見せ、後半43分に途中交代。DF小杉啓太はベンチ外だった。
フランクフルトがスコアを動かしたのは後半8分。変化をつけたFKからDFロビン・コッホが頭でつなぎ、FWアルノー・カリムエンドが右足のボレーで押し込んだ。
後半25分には、ハイデンハイムのカウンターから抜け出したFWサーロード・コンテがネットを揺らす。しかし、オフサイドで得点は認められない。
フランクフルトは後半28分にR・コッホが2枚目のイエローカードで退場し、数的不利となったが、最後までリードを維持。2試合ぶりの白星を挙げ、3戦無敗(2勝1分)とした。
ブンデスリーガ第26節が14日に行われ、7位フランクフルトはホームで18位ハイデンハイムに1-0で勝利した。3試合ぶりにスタメン復帰したMF堂安律は攻撃で存在感を見せ、後半43分に途中交代。DF小杉啓太はベンチ外だった。
フランクフルトがスコアを動かしたのは後半8分。変化をつけたFKからDFロビン・コッホが頭でつなぎ、FWアルノー・カリムエンドが右足のボレーで押し込んだ。
後半25分には、ハイデンハイムのカウンターから抜け出したFWサーロード・コンテがネットを揺らす。しかし、オフサイドで得点は認められない。
フランクフルトは後半28分にR・コッホが2枚目のイエローカードで退場し、数的不利となったが、最後までリードを維持。2試合ぶりの白星を挙げ、3戦無敗(2勝1分)とした。