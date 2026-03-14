現地３月14日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーと松木玖生が所属する７位のサウサンプトンが前者のホームで対戦した。松木が先発したサウサンプトンは開始９分に決定機を迎える。右CKにファーサイドで反応した松木が頭で折り返し、最後はラリンがボレーを放つも、惜しくもゴール左に外れる。一方、２試合連続ゴール中の坂元がスタメン出場したコベントリー