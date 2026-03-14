松木玖生が先制ゴールの起点＆追加点奪取！ サウサンプトン、坂元達裕が先発した首位コベントリーを２−１撃破でリーグ戦10試合負けなし
現地３月14日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で、坂元達裕を擁する首位のコベントリーと松木玖生が所属する７位のサウサンプトンが前者のホームで対戦した。
松木が先発したサウサンプトンは開始９分に決定機を迎える。右CKにファーサイドで反応した松木が頭で折り返し、最後はラリンがボレーを放つも、惜しくもゴール左に外れる。
一方、２試合連続ゴール中の坂元がスタメン出場したコベントリーも、20分にチャンスを創出。左からのクロスに飛び込んだ坂元がヘディングシュートを狙ったが、上手くミートできず。
さらに32分にも坂元が左からのダシルバのクロスに頭で合わせたが、ゴールの上に外れた。このままスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、48分にサウサンプトンが先制に成功する。右サイドでボールを受けた松木の鋭いクロスにラリンがワンタッチで合わせる。ポストに当たってこぼれたボールを最後はダウンズが押し込んだ。
76分には敵陣ボックス手前でボールを奪った松木が強烈な左足のミドルを放つも、ゴールの左に外れる。それでも85分、右CKに松木がダイレクトで合わせて追加点を挙げた。
反撃に出たいホームチームは90分にPKを獲得。これをトープが決めて１点差に詰め寄るも反撃はここまで。試合は２−１で終了して、勝利したサウサンプトンはリーグ戦10試合負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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松木が先発したサウサンプトンは開始９分に決定機を迎える。右CKにファーサイドで反応した松木が頭で折り返し、最後はラリンがボレーを放つも、惜しくもゴール左に外れる。
一方、２試合連続ゴール中の坂元がスタメン出場したコベントリーも、20分にチャンスを創出。左からのクロスに飛び込んだ坂元がヘディングシュートを狙ったが、上手くミートできず。
迎えた後半、48分にサウサンプトンが先制に成功する。右サイドでボールを受けた松木の鋭いクロスにラリンがワンタッチで合わせる。ポストに当たってこぼれたボールを最後はダウンズが押し込んだ。
76分には敵陣ボックス手前でボールを奪った松木が強烈な左足のミドルを放つも、ゴールの左に外れる。それでも85分、右CKに松木がダイレクトで合わせて追加点を挙げた。
反撃に出たいホームチームは90分にPKを獲得。これをトープが決めて１点差に詰め寄るも反撃はここまで。試合は２−１で終了して、勝利したサウサンプトンはリーグ戦10試合負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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