Image: shutterstock 2024年3月8日の記事を編集して再掲載しています。スマートフォンを買い替えた時、一緒に買いがちなもの。ケース、ストラップホルダー、スマホリング、カードがはいるスリーブ、etc…。スマホの使い方によって手にするアクセサリはさまざまですが、中でも多くの人が購入するのが画面保護フィルム。画面保護フィルムは、100円から数千円のものまで価格も種類もさまざまで