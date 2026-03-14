中東情勢の悪化から動向が心配されていますが、日本からの招待馬は予定通り17日に出発します。昨日、検疫厩舎で装蹄しましたが、みんなの心配は馬と一緒のカーゴ便ではなく民間機移動ですから、いつ止まるかもしれない不安があるようです。15年くらい前までのドバイ遠征は、当時選ばれていた8割方が関西馬の時代でしたが、検疫は美浦に入らなくてはならなかった時代で、出発前の装蹄は美浦まで行っていました。後日、私はレー