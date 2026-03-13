京都地裁京都地裁は13日までに、覚醒剤取締法違反（使用）の罪に問われた20代女性の被告に無罪を言い渡した。警察官4人が捜査の過程で、逮捕状などの令状がないのに歩道にしゃがみ込んだ女性を担いで交番に運んだのは違法だとし、その後実施した尿検査を証拠として認めなかった。求刑は懲役2年だった。判決は12日付。判決によると、昨年5月、京都府宇治市の交番を訪れた女性に対し薬物使用の疑いを持った警察官が職務質問した