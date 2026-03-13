実業家の堀江貴文氏が2026年3月12日にYouTubeチャンネルを更新。投稿した動画の中で、「SANAE TOKEN（サナエトークン）」問題について、「スーパーもらい事故」と語った。「『すげぇトークン出すらしいじゃん』とか言わされちゃって」実業家の溝口勇児氏が運営するYouTube番組「NoBorder」のコミュニティトークンとして発行されたサナエトークン。高市早苗首相の名前を冠し、公式サイトにも高市首相のイラストを使用しているにもか