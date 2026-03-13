英国の調香師で香水起業家のジョー・マローン氏が、自身の名前「ジョー・マローン」を無断で使用したとし、米国のエスティローダー・カンパニーから商標権侵害訴訟を起こされた。12日（現地時間）、BBCやガーディアンなどによると、エスティローダーはマローン氏がファッションブランド・ザラとコラボ商品を出す際に「ジョー・マローン」という名前を使用し、契約違反をしたと主張している。さらに、エスティローダー系列のブラン