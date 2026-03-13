集中治療室で治療を受けている患者の様子をSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に投稿した看護師が結局処罰を受けることになった。13日（韓国時間）付の台湾のミラー・メディアの報道によると、台北の大病院の集中治療室（ICU）に勤務している看護師A氏が患者の様子を盗撮し、自身のSNSに投稿した。公開された写真には、体に複数の医療機器とチューブがつながれた重症患者の姿や患部がそのまま写っていた。特にA氏は、