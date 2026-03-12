ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の松本裕樹投手（２９＝ソフトバンク）がチームとは別便で準々決勝が行われる米・マイアミに移動した。チーム本隊が利用するチャーター機が空港に到着した際に姿がなかった松本裕。体調不良で大事をとったとみられ、別便で移動した形だ。右腕は１次ラウンドでは７日の韓国戦（東京ドーム）の８回に４番手として登板。２７球を投じて１回１失点の内容だった。井端ジャパンでは試合終盤を託される