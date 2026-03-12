テレビの気象情報では、花粉の飛散が「極めて多い」という予報が続いている。2026年3月12日の「THE TIME,」（TBS系）は、今年人気の対策グッズを紹介した。鼻マスクだ。どんなものか。装着見えず呼吸も普通にでき、3重フィルターが鼻水を吸収鼻マスクは鼻の穴に挿入して花粉の侵入を防ぐ1センチほどの半球状のフィルターで、つけたまま食事も運動もできる。左右が透明のクリップでつながっていて、装着していることはほとんど気づ