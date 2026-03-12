ドナルド・トランプ米国政府が、イスラエルに対してイランの石油・エネルギー基盤施設への追加攻撃を自制するよう要請したと、米インターネットメディア「アクシオス（Axios）」やイスラエル・チャンネル12放送が10日（現地時間）、報じた。先月28日に「猛烈な怒り」という名の対イラン軍事作戦が開始されて以来、米国がイスラエルの軍事行動に直接的にブレーキをかけたのは10日間で初めてだ。同日、アクシオスやチャンネル12など