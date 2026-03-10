株式会社コーセーは、スキンケアブランド『雪肌精』から新たに誕生する「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス【医薬部外品】」において、新垣結衣が出演する新TVCM「朝の多機能乳液」篇を、3月6日から全国で放映中だ。新しいTVCMでは、長年『雪肌精』のグローバルブランドミューズを務める新垣が、「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス【医薬部外品】」を清々しい朝の光に包まれながら使用して、一日を始め