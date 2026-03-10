9日、米フロリダ州での記者会見で話すトランプ大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、南部フロリダ州で記者会見し、イランで児童ら160人以上が死亡した小学校攻撃が米軍の巡航ミサイル「トマホーク」によるものだった可能性が浮上していることを巡り「調査中だ」と述べた。7日に「イランの仕業だ」と一方的に主張して否定したが、立場を修正した。トランプ氏はトマホークは他国にも売却され、使用