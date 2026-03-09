2月を11戦全敗で終えたシカゴ・ブルズは、3月に入って2勝1敗と白星先行も、3月9日（現地時間8日）のサクラメント・キングス戦を110－126で落とし、2勝2敗とした。 26勝38敗でイースタン・カンファレンス12位にいるブルズでは、ベンチスタートのコリン・セクストンが7本の3ポイントシュートを沈めて計28得点に3アシスト、マタス・ブゼリスが20得点8リバウンド4アシスト3ブロック、トレイ・ジョ}