殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に、二男のモジタバ師が任命されました。イラン国営放送は、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者に9日、二男のモジタバ師が任命されたと報じました。モジタバ師はこれまでハメネイ師の実務的な補佐を務め、精鋭部隊「革命防衛隊」とも密接な関係を持つ対米強硬派とされています。これまでに、トランプ大統領はモジタバ師について「受け入れられない」と発言する一方で、後継者