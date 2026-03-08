Image: ギズモード・ジャパン Amazon新生活セール本番も始まり、この週末はお買い物モードオン。日頃ギズモード・ジャパンをつくっている、みんなもお仕事しながらちょいちょいお買い物しております。実際に購入したものを覗いてみましょう。ちなみに、先行セール開始時点のウォッチリストはこんな感じでした。Amazon新生活セールでギズモード編集部が狙ってるものライター・岡本玄介