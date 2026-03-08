Amazon新生活セールでギズモード編集部が買ったもの
Amazon新生活セール本番も始まり、この週末はお買い物モードオン。
日頃ギズモード・ジャパンをつくっている、みんなもお仕事しながらちょいちょいお買い物しております。実際に購入したものを覗いてみましょう。
ちなみに、先行セール開始時点のウォッチリストはこんな感じでした。
Amazon新生活セールでギズモード編集部が狙ってるもの
ライター・岡本玄介
ゼンハイザー(Sennheiser) IE 100 PRO 【国内正規品】 508941
9,612円
Amazonで見るPR
ゼンハイザー IE100 Pro IE400 Pro IE500 Pro Bluetooth ヘッドフォンケーブルアダプターマイク
2,863円
Amazonで見るPR
お手頃価格でモニター用イヤホンを探していたらセールになっていてラッキー。ついでに無線化ケーブルも併せて買ってみました。
ライター・そうこ
【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠
740円
Amazonで見るPR
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 100個 [大容量]
2,999円
Amazonで見るPR
編集部・金本
パナソニック 空気清浄機 F-PX70C-W
45,000円
Amazonで見るPR
CIO 柔らかいシリコンケーブル
1,670円
Amazonで見るPR
1,669円
楽天で見るPR
IODATA ゲーミングモニター 27インチ EX-GDU271JLAQD
74,800円
Amazonで見るPR
74,800円
楽天で見るPR
Pebblebee (ペブルビー) Android ＆iPhone両対応 クリップ型
3,480円
Amazonで見るPR
炙り小いわし 400g
2,172円
Amazonで見るPR
編集・長谷川賢人
バリラ No.5 スパゲッティー 5kg [並行輸入品]
2,040円
Amazonで見るPR
エレコム タッチペン P-TPACSTAP10WWH
2,290円
Amazonで見るPR
ライター・はらいさん
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W
22,000円
Amazonで見るPR
TP-Link WiFi ルーター【Amazon.co.jp限定】
14,560円
Amazonで見るPR
編集部・内藤
Amazon Kindle 16GB、広告なし
13,980円
Amazonで見るPR
[アメリカンツーリスター] スーツケース 機内持ち込み可
18,450円
Amazonで見るPR