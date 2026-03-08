Image: ギズモード・ジャパン

Amazon新生活セール本番も始まり、この週末はお買い物モードオン。

日頃ギズモード・ジャパンをつくっている、みんなもお仕事しながらちょいちょいお買い物しております。実際に購入したものを覗いてみましょう。

ちなみに、先行セール開始時点のウォッチリストはこんな感じでした。

Amazon新生活セールでギズモード編集部が狙ってるもの

ライター・岡本玄介

ゼンハイザー(Sennheiser) IE 100 PRO 【国内正規品】 508941 9,612円 Amazonで見る PR PR

ゼンハイザー IE100 Pro IE400 Pro IE500 Pro Bluetooth ヘッドフォンケーブルアダプターマイク 2,863円 Amazonで見る PR PR

お手頃価格でモニター用イヤホンを探していたらセールになっていてラッキー。ついでに無線化ケーブルも併せて買ってみました。

ライター・そうこ

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠 740円 Amazonで見る PR PR

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 100個 [大容量] 2,999円 Amazonで見る PR PR

編集部・金本

パナソニック 空気清浄機 F-PX70C-W 45,000円 Amazonで見る PR PR

CIO 柔らかいシリコンケーブル 1,670円 Amazonで見る PR PR 1,669円 楽天で見る PR PR

IODATA ゲーミングモニター 27インチ EX-GDU271JLAQD 74,800円 Amazonで見る PR PR 74,800円 楽天で見る PR PR

Pebblebee (ペブルビー) Android ＆iPhone両対応 クリップ型 3,480円 Amazonで見る PR PR

炙り小いわし 400g 2,172円 Amazonで見る PR PR

編集・長谷川賢人

バリラ No.5 スパゲッティー 5kg [並行輸入品] 2,040円 Amazonで見る PR PR

エレコム タッチペン P-TPACSTAP10WWH 2,290円 Amazonで見る PR PR

ライター・はらいさん

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W 22,000円 Amazonで見る PR PR

TP-Link WiFi ルーター【Amazon.co.jp限定】 14,560円 Amazonで見る PR PR

編集部・内藤

Amazon Kindle 16GB、広告なし 13,980円 Amazonで見る PR PR