テレビCMや街中の広告を見ていると、古くからあって既にいろんな人に知られていそうな企業の広告を繰り返し目にすることがよくあります。すでに有名な企業が何度も広告を打つ意味はあるのか、スタンフォード大学のマーケティング学教授であるナブディープ・サーニ氏が解説しています。Consumer Memory and Competitive Interference: The Case of Auto Insurance Advertising by Navdeep S. Sahni, Yifan Yang :: SSRNhttps://pape