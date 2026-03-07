スターバックス コーヒー ジャパンは3月13日、「シトラス & ハニー ソルベ ティー」を発売する。同商品は、柑橘とはちみつ、ブラックティーを組み合わせたソルベ ティー。韓国スターバックスの定番商品「グレープフルーツ & ハニー ブラックティー」からインスピレーションを得て、日本向けにアレンジしたビバレッジだという。いよかん、うんしゅうみかん、甘夏の果汁を使用したジュースベースに、はちみつの甘みと柑橘果