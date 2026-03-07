ペア結成からの苦難の日々を駆け抜け、4年に1度の祭典で頂点に立ったりくりゅう。偉業を成し遂げるために不可欠だったのは、技術やメンタルはもちろん、2人だけに留まらない「相性のよさ」だった。 【写真】肩を組み、休日を楽しむ“りくりゅう”ペア。他、移動中や練習中も仲がいい“りくりゅう”ペアのツーショットなども《今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます》──ミラノ・コルテ