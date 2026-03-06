3月5日、東京ドームで開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。1次ラウンド・プールCで、2024年の『プレミア12』王者である台湾がオーストラリアに0-3で敗れ、まさかの黒星スタート。波乱の展開に野球ファンが驚く中、6日には日本と台湾の試合が行われる。【写真】議論勃発！『くら寿司』が発表した“スタメン”『くら寿司』がスタメン論争に参戦!?初戦で台湾と相対する日本代表・侍ジャパン。ドジャース・大谷翔