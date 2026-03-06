サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、55〜86インチの大型ディスプレイに対応し、手動昇降で高さ調整ができるキャスター付きテレビスタンド「100-PL043」を発売した。■最大86インチまで対応、大型ディスプレイをしっかり支える本製品は55〜86インチまでの大型ディスプレイに対応し、耐荷重80kgの堅牢設計を採用したテレビスタンド。大型モニターでも安定して設置できるため、会議室やセミナ