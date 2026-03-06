86インチまで対応、手動昇降で最適な高さに調整できる！キャスター付き大型テレビスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、55〜86インチの大型ディスプレイに対応し、手動昇降で高さ調整ができるキャスター付きテレビスタンド「100-PL043」を発売した。
■最大86インチまで対応、大型ディスプレイをしっかり支える
本製品は55〜86インチまでの大型ディスプレイに対応し、耐荷重80kgの堅牢設計を採用したテレビスタンド。大型モニターでも安定して設置できるため、会議室やセミナールーム、教育現場などの大型画面を活用する環境に最適だ。幅広いディスプレイサイズに対応しているため、既存のモニター環境をそのまま活かして導入できる。
■手動昇降機能で最適な視聴高さに調整
専用ハンドルによる手動昇降機構を採用しており、ディスプレイ中心高さを約125〜150cmの範囲で調整できる。立った状態でのミーティングや、着席でのプレゼンテーションなど、使用シーンに合わせた高さ設定が可能だ。昇降ハンドルは使用後に取り外して収納できるため、見た目もすっきりとした設置環境を保てる。
■幅広いVESA規格対応で多様なディスプレイに設置可能
VESA100×100から最大1000×600まで幅広い取付規格に対応しており、様々なメーカーのディスプレイを取り付けることが可能だ。豊富な取り付けネジも付属しているため、導入時の設置作業もスムーズ。オフィスの大型モニターやデジタルサイネージなど、さまざまな用途で柔軟に活用できる。
■キャスター付きでスムーズに移動加納
直径75mmの大型キャスターを採用し、重量のある大型ディスプレイでもスムーズに移動できる。4輪すべてにストッパーを備えているため、設置場所でしっかり固定することも可能だ。会議室間の移動やセミナー会場での設置変更など、柔軟な運用をサポートする。
■棚板付きで周辺機器もすっきり整理
スタンドには便利な棚板を装備しており、ノートパソコンやプレゼン機器などを設置できる。さらにペントレーを備えているため、リモコンや筆記用具などの小物も整理しやすい設計だ。機器周りをすっきりまとめることで、会議やプレゼンテーションをよりスマートに進められる。
■商品詳細
■手動昇降で高さ調整ができるキャスター付きテレビスタンド「100-PL043」
■手動昇降で高さ調整ができるキャスター付きテレビスタンド「100-PL043」
