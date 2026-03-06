ＷＢＣ１次ラウンドＣ組が５日に東京ドームで開幕し、台湾はオーストラリアとの初戦に０―３で敗れた。結果は手痛い黒星となったが、三塁側スタンドを中心に台湾のファンが大挙して詰めかけ、序盤から球場の空気は独特の熱に包まれた。その熱量を象徴したのが、台湾の「応援文化」を背負って来日したチアリーダーたちだ。台湾代表の選抜チアチーム「ＣＴＡＭＡＺＥ」は、三塁側に設置された特設スタンドで試合を通してパフォ