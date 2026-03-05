長い間、高止まりが続いているコメの価格ですが、スーパーを見ると、5キロ3000円台のコメが並び始めていました。コメ値下がりへの期待が高まるなか、1個90円でおにぎりを提供しているお店もありました。なぜなのでしょうか？■コンビニ各社のおにぎりセール…狙いは記者「おにぎりを3つ手に取っています」「おにぎりの棚をのぞき込んでいます」5日朝のコンビニのおにぎり売り場では、悩む人が続出。それもそのはず、5日から3日間限