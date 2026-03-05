野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が5日に開幕。1次ラウンド・プールCで日本代表「侍ジャパン」と対戦するチャイニーズ・タイペイ代表は同日、開幕戦となるオーストラリア戦に0－3で完封負けを喫した。チームの主将を務めるチェン・ジェシェン（陳傑憲）外野手は死球を受けて途中退場。左手人さし指の骨折と診断された。 ■満員の東京ドー