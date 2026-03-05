マイナンバーカードの交付開始から10年。本体の更新時期に加え、ポイント事業時に作成した人の「電子証明書」の期限も重なり、自治体の窓口が混雑しています。 【写真を見る】マイナンバーカード更新ラッシュ…窓口が大混雑、1時間待ちも10年更新とポイント事業の余波重なる 混雑の背景に5年前のポイント事業 （中島記者）「大分市役所のマイナンバーカードの受け取り窓口です。カӦ