今回のＷＢＣは「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が国内独占配信するため、地上波テレビの生中継はない。侍ジャパンが気になりすぎるネトフリ未契約者はどうすればいいのか。生で興奮を味わう方法を探ってみた。▼ニッポン放送６日から１０日まで行われる東京プールの日本戦全試合を実況生中継。ＭＢＳラジオなど、ニッポン放送とネットワークを結ぶ計３０のラジオ局でも全国に生中継される。▼文化放送準々決勝ラウンド、決勝ラウンド