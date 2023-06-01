3月5日は、天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なる超吉日！2026年上半期でいちばん運気が高まる日です。この絶好のタイミングを生かす開運のヒントを、人気占い師の水晶玉子さんに教えていただきました。3月5日（木）は、2026年上半期のNo.1吉日！未来に向けて新たな挑戦を新たな一歩を踏み出すのにぴったりな日。挑戦したいことはこの日からスタートしましょう。夢に向かって行動を起こしたり、会いたい人に連絡したりするの